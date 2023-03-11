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Sultangazi’de beton mikseri otomobilin üzerine devrildi: 2 yaralı

Sultangazi'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri aydınlatma direğine çarptıktan sonra seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kazada iki kişi yaralandı. 

Yayınlanma: 14:27 - 11 Mart 2023 Güncellenme:
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Kaza, Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı’nda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Gazi Mahallesi istikametinde seyir halinde olan beton mikseri, kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yöne geçerek aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle beton mikseri, seyir halindeki otomobil üzerine devrildi. Kazada iki sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. (DHA)

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