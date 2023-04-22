Abone Ol

Tarım aracı devrildi: 7 yaralı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde akrabaları ile bayramlaşmaya giden 7 kişi "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Tarım aracı devrildi: 7 yaralı

Mücahit Köksal idaresinde pat pat Sırtıpınar köyünde devrildi.

Kazada sürücü ve tarım aracındaki henüz isimleri belirlenemeyen 6 kişi yaralandı.

BAYRAMLAŞMAYA GİDİYORLARMIŞ

İkisinin durumu ağır olan yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanan kişilerin akrabalarının bulunduğu köye bayramlaşmaya gittikleri öğrenildi. (AA)

Yangın sonrası acı haber: Üçüz kardeşlerden 2'si öldü 1'i yaralandıİlginizi ÇekebilirYangın sonrası acı haber: Üçüz kardeşlerden 2'si öldü 1'i yaralandıFeci kaza! Çok sayıda yaralı varİlginizi ÇekebilirFeci kaza! Çok sayıda yaralı var

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam