Tartıştığı oğlunu silahla vurdu
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan kavgada baba, oğlunu silahla yaraladı.
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan kavgada baba, oğlunu silahla yaraladı.
Olay, dün akşam saatlerinde 8 Kasım Mahallesi Tekcan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman G. ile iş yerine gelen oğlu Serkan G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman G., belinden çıkardığı silahla oğlu Serkan G.’yi yaraladı.
Yaralı Serkan G., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, Süleyman G.’yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan silaha da el konuldu. (AA)