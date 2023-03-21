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Tefecilik operasyonunda 6 tutuklama

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

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Tefecilik operasyonunda 6 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde mağdur 10 kişinin ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda tefecilik konusu oluşturabilecek birden fazla senet, çek, sözleşme, belgeler ile 2 ajanda ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 6 şüpheli ise tutuklandı. (AA)

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