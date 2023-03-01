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Tekirdağ’da çamur yağdı

Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı. Oto yıkama işletmelerinde yoğunluk oluştu.

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Tekirdağ’da çamur yağdı

Meteoroloji’nin uyarısının ardından Tekirdağ’da, gece saatlerinde toz taşınımı etkili oldu. Toz taşınımı nedeniyle kente çamur yağdı. Çok sayıda araç çamurla kaplanırken, oto yıkamacıların önünde kuyruk oluştu.

Oto yıkama işleten Yaşar Erinç, “Bugün yoğunluk var; geç saatlere kadar mesai yapabiliriz ” dedi. Oto yıkamacı Arda Tantun ise “Yoğunuz Allah’a şükür, sabahtan beri çalışıyoruz. Gece geç saatlere kadar çalışacağız” diye konuştu. (DHA)

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