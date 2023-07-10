Tellere asılı ayakkabılar merak konusu oldu

İstanbul Bağcılar'da elektrik tellerine asılı haldeki çok sayıda ayakkabı merak konusu oldu. Mahalle sakinleri de ayakkabıları kimin ne amaçla tellere astığını bilmiyor...

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Bağcılar Güneşli Mahallesi’nde elektrik tellerine asılı ayakkabılar ilginç görüntüler oluşturdu. Kim tarafından nasıl ve ne amaçla asıldığı bilinmeyen ayakkabıların bir kısmı belediye ekipleri tarafından toplandı. Tellere asılı halde duran ayakkabıların bir kısmı ise duruyor.

Mahalle sakinlerinden Özlem Odabaş, “Şaşırdım, yorum yapamıyorum. Çocuk yaptı desem nereye çıkıp yapacak? Çok şaşkınım.” dedi.

Mahallede oturan gençlerden biri, ayakkabı sayısının önceden daha fazla olduğunu ifade ederek, belediye tarafından toplandığını söyledi.

Mahalle sakinleri ayakkabıların neden elektrik tellerine asıldığını merak ediyor. (DHA)