TEM Otoyolu’nda akılalmaz kaza!

Kağıthane'de TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde bulunan otomobilden düştüğü iddia edilen kişiye arkadan gelen 2 araç çarptı. Kazada otoyola düşen ve araçların altında kalan kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 01.30 sıralarında Kağıthane TEM Otoyolu’nda Sadabad 2 viyadüğü üzerinde meydana geldi.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen ve Ankara istikametine seyir halinde olan otomobilin yolcu koltuğunda oturan kişi, henüz bilinmeyen nedenle yola düştü.

Bu sırada arkadan gelen otomobiller, yola düşen kişiyi ezdikten sonra birbirlerine çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya karışan otomobil sürücüleri ve hayatını kaybeden kişinin düştüğü otomobilin sürücüsü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polisin incelemelerinden sonra ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nda oluşan uzun trafik kuyruğu otomobillerin olay yerinden kaldırılmasından sonra normale döndü. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.(DHA)

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