TEM’de kaza! Yaralılar var

Gaziosmanpaşa TEM Otoyolunda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet, önce önündeki otomobile, ardından yol kenarında arızalanan otobüsü tamir etmeye çalışan muavin ve otobüs şoförüne çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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TEM Otoyolu’nda İstanbul’dan Van’a gitmek için 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndan hareket eden 65 ABF 475 plakalı yolcu otobüsü Gaziosmanpaşa ayrımına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı.

Otobüs şoförü Ümit T. aracı emniyet şeridine çekerek muavin Ömer T. ile arızayı gidermek için indi.

MUAVİN VE OTOBÜS ŞOFÖRÜ YARALANDI

Bu sırada 34 TC 1569 plakalı motosikleti kullanan Ömer Faruk K. iddiaya göre önündeki bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, arızalanan otobüsün arka tarafında duran otobüs şoförü Ümit T. ile muavin Ömer T.’ye çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Ömer Faruk K., otobüs şoförü Ümit T. ve muavin Ömer T. yaralandı.

Trafikteki diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevre hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekipleri de kazaya karışan motosikleti, otobüsün altından çıkarmak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri ikinci bir kaza olmaması için yolda önlem aldı. Kazaya karışan motosiklet ile otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Arıza yapan otobüs ise yolcular başka bir otobüse geçirildikten sonra çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.

“ARKADAN BİR SES GELDİ”

Arıza yapan otobüsteki yolculardan Yasin Yalçın, “Kazayı ben görmedim, otobüs arızalandığı için durdu. Muavin ile şoför arkaya geçti. Arkadan bir ses geldi, aşağı indiğimizde muavin ve şoförün durumu kötüydü. Motorcu arkadaş bir arabaya çarpmış herhalde, motosiklette muavin ile otobüs şoförüne çarpmış” dedi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)