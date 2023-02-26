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TIR’a arkadan çarptı, feci şekilde can verdi

Niğde'de TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Enver Gülşen (35), hayatını kaybetti

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TIR’a arkadan çarptı, feci şekilde can verdi

Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Kayseri Karayolu Aktaş mevkisinde meydana geldi. Enver Gülşen yönetimindeki 06 TZF 88 plakalı otomobil, önünde ilerleyen C.D. kontrolündeki 51 ET 118 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Gülşen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Gülşen’in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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