Trabzon’da tekneden düşen balıkçı boğuldu
Trabzon'un Akçaabat içesinde balık avladığı teknesinden dengesini kaybederek denize düşen amatör balıkçı Şevki Markal, hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Akçaabat Limanı’nda meydana geldi. Amatör balıkçı Şevki Markal, balık avı için tek başına limandan ayrıldığı teknesinden bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip, düştüğü denizde kayboldu.
Liman açıklarında teknenin boş olduğunu fark eden çevredeki balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.
İhbarla bölgeye sevk edilen ekiplerce denizde yapılan aramada, tekneye yaklaşık 20 metre uzaklıkta Markalın cansız bedenine ulaşıldı.
Denizden kıyıya çıkarılan Markalın cesedi, otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Ölümüne ilişkin soruşturma başlatılan Markalın cenazesi, ikindi vakti ilçede toprağa verilecek. (DHA)