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Trabzon’daki orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da bir haftada 115 dönüm örtü ve ormanlık alanda çıkan yangınlara neden oldukları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Trabzon’daki orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların bahçelerinde temizlik amacıyla yaktığı ateşin yangınlara sebebiyet verdiğini belirtildi.

“BÜYÜK KAYIPLARA NEDEN OLMAKTA”

Tarımla uğraşan vatandaşlarda, tarlaların yakılarak temizlenmesi gerektiği şeklinde bir algı olduğu aktarılan açıklamada, “Bu durumun hem toprağa hem de canlılara verdiği zarar unutulmamalıdır. Ayrıca ciddi boyutlarda yangınlara sebep olmaktadır. Lodosla birlikte ufacık bir kıvılcım önüne geçilemeyecek büyük kayıplara neden olmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 6-13 Mart arasında Trabzon genelinde 115 dönüm örtü ve orman arazisinin yandığı, 4 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi. (AA)

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