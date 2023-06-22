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Tramvay direğine çarpıp parçalandı, seferler durdu

Eskişehir'de otomobilin tramvay yolundaki katener direğine çarparak büyük hasar gördüğü kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri durdu.

Yayınlanma: 10:55 - 22 Haziran 2023 Güncellenme:
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Eskişehir’de gerçekleşen kaza, saat 06.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Türker Sokakta meydana geldi. Taner Dalın kontrolünü yitirdiği 34 DTR 716 plakalı otomobil tramvay yolunda elektrik akımını sağlayan katener direğine çarptı. Kazada, sürücü Dalın yanında bulunan kişi yaralandı.

Katener direğinin hasar görmesi nedeniyle bölgedeki tramvay seferleri durdu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı Estram Tramvay İşletmesi ekiplerinin seferlerin yeniden başlatılması için çalışmaları sürüyor. (DHA)

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