Tren kazasında ölen makinistin babası, Yunanistan’a iade edildi
Yunanistan'da 57 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölen makinist Nikos Nalmpantis'in Türkiye'de cezaevinde bulunan babası Dimitrios Nalmpantis, Yunanistan'a iade edildi.
Yunanistan, Tekirdağ Cezaevi’nde ‘uyuşturucu kaçakçılığı’ suçundan hükümlü olarak bulunan Dimitrios Nalmpantis’in Türkiye’den iade edilmesini istedi.
Dimitrios Nalmpantisin Türkiyeden Yunanistana nakline ilişkin dilekçesi, Yunanistan Adalet Bakanlığına gönderildi.
Yunanistan’dan gelen cevap doğrultusunda Dimitrios Nalmpantisin, Türkiye’den ülkeye iadesi gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iadenin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bugün telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, tren kazasında ölen makinistin babasının iadesi ve konsolosluk konuları ele alındı. (DHA)