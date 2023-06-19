Uçurtma kurtarırken canından oluyordu
Çorum'un Sungurlu ilçesinde elektrik tellerine takılan uçurtmayı kurtarmaya çalışan 17 yaşındaki genç akıma kapılarak ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaşayan Doğanay N. (17), elektrik tellerine takılan uçurtmasını almak için çıktığı direkte akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı halde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç, buradaki müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.