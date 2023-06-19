Uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Artvin'in Şavşat ilçesinde 100 metrelik uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Nuri Taştan (66), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Şavşat ilçesinin Taşköprü köyünde meydana geldi. Nuri Taştan’ın kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazayı gören köylülerin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan sürücü Taştan’ın öldüğü tespit edildi. Konulduğu sedye ile yola taşınan sürücünün cansız bedeni, otopsi için Şavşat Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)