Abone Ol

Uyuşturucu komasına girdiği tahmin edilen genç öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde uyuşturucu komasına girdiği öne sürülen 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Uyuşturucu komasına girdiği tahmin edilen genç öldü

Akkonak Mahallesi’nde ikamet eden F.C’den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Eve çilingir yardımıyla giren polis ekipleri, F.C’yi yerde baygın halde buldu. Evde uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar da tespit edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

F.C’nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.​​​​​​​​​​​​​​ (AA)

Bornozlara 16,5 kilo uyuşturucu emdirmişler İlginizi ÇekebilirBornozlara 16,5 kilo uyuşturucu emdirmişler 
X Reklam