Uyuşturucu operasyonunda ele geçirildi

Eskişehir'de uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Yapılan aramalarda uyuşturucunun yanı sıra 6 tabanca, 1 adet anahtarlık şeklinde tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ile 50 adet fişek ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı.

Bir süre izlenen K.K, B.E, N.E ve S.K. yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 47,38 gram metamfetamin, 1,30 gram bonzai, 0,80 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 6 tabanca, 1 adet anahtarlık şeklinde tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ile 50 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanıp mahkemeye sevk edilen K.K. ile B.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, N.E. ile S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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