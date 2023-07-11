Üzerine demir kapı devrilen 6 yaşındaki Aysima yaşamını yitirdi
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, üzerine demir kapı devrilen 6 yaşındaki Aysima hayatını kaybetti.
Alparslan Mahallesi 5507 Sokak’ta dün saat 18.00 sıralarında sokakta oynayan Aysima Ecrin Özer’in üzerine, komşularına ait evin bahçe girişine takılmak üzere duvara dayalı halde bırakılan demir kapı devrildi.
Kapının altında kalan Aysima ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler 112′ Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar tarafından demir kapının altından çıkarılan Aysima, acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ağır yaralı Aysima, hastanede yapılan müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Soruşturma kapsamında kapının sahibi G.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)