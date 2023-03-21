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Van’da 46 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Van'da bir araçta yapılan aramada 46 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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Van’da 46 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, kentte tespiti yapılan araçta, narkotik dedektör köpeği “Magnum” ile arama yapan ekipler, 46 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. (AA)

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