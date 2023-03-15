Yangında mahsur kalan kadın ve kedisi kurtarıldı
Kütahya'da, 3 katlı apartmanın zemin katındaki evde çıkan yangında mahsur kalan Oksan Yolaç ve kedisi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yoğun dumana maruz kalan ambulansta maske takılarak oksijen verilen kedi, daha sonra sahibine teslim edildi.
Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Evden çıkan dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Harekete geçen itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen Oksan Yolaç ve kedisini kucağında dışarı çıkarırken, yangını da kısa sürede söndürdü.
SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Yoğun dumana maruz kaldığı tespit edilen kediye, sağlık ekiplerince maske takılarak oksijen verildi.
Kendine gelen kedi daha sonra ayakta müdahale edilen sahibi Oksan Yolaç’a teslim edildi. Evde hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)