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Yangında pencereden atladı, kurtarılamadı

Samsun'un Bafra ilçesinde, çıkan yangında 3'üncü kattaki evinin penceresinden atlayan Ayhan Hancı (70), ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Yangında pencereden atladı, kurtarılamadı

Yangın, saat 14.00 sıralarında Köseli Mahallesi’nde Ayhan Hancı’nın oturduğu 3’üncü katta çıktı. Durumu fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Bu sırada paniğe kapılıp, pencereden atlayan Hancı, ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Hancı, hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

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