Yaralı halde bulunan polis, hastaneye kaldırıldı

Bolu'da tabanca ile yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Borazanlar Mahallesi Zambak Sokak’ta silah sesi duyan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir apartmanın bahçe duvarının yanında yaralı bir şekilde bulunan kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

POLİS MEMURU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Karnından vurulduğu öğrenilen E.S’nin (35) polis memuru olduğu ve istirahat gününde olduğu öğrenildi.

Ekiplerce yapılan incelemede olay yerinde tabanca ve boş kovanlar bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

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