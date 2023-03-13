Yerel gazeteci, bürosunda ölü bulundu
Avcılar'da yerel gazeteci Sadettin Erşahin, (75) bürosunda ölü bulundu.
Avcılar’da yerel bir gazetenin sahibi olduğu öğrenilen Sadettin Erşahin’den yakınları bir süredir haber alamadı. Erşahin’in Merkez Mahallesi Cami Sokak’taki bürosundan koku geldiğini fark eden çevredekiler polise ihbarda bulundu.
Çilingir ile kapıyı açan ekipler, Erşahin’in cesediyle karşılaştı. Olay yerindeki inceleme çalışmalarının ardından Erşahin’in cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. (DHA)