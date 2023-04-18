Yıkım sırasında bitişik binaya girdiler

Kartal'da kentsel dönüşüm kapsamında 8 katlı binada yıkım çalışması yapılırken, bitişiğindeki binanın 3. katında bulunan dairenin duvarı yıkıldı.

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Kartal Kordonboyu Mahallesi’nde 8 katlı binada kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması başlatıldı. Dün öğle saatlerinde çalışmalar devam ederken, bitişikte bulunan 8 katlı binanın 3.katındaki dairenin duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı.

Evin arka odasındaki duvar tamamen delinirken, binada oturanlar panikle dışarı çıktı. Duvarı yıkılan evde ailesiyle birlikte oturan Gönül Orhan, haberi alır almaz binaya geldi. Dairesine giren Orhan, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Öte yandan bina sakinleri ise yıkım çalışması nedeniyle kendi binalarında oluşan hasarı ve yaşadıkları sıkıntıları anlatarak isyan etti.

“YANDAKİ BİNADAN ÖNCE BİZİMKİNİ YIKMIŞLAR”

Duvarı yıkılan dairede oturan Gönül Orhan, “Biz ev yıkılacak diye bütün günümüzü dışarıda geçirdik, herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Ama geldiğimizde evimizi yıkılmış bulduk. Yandaki binadan önce bizimkini yıkmışlar. Burası çalışma odamızdı. Çok kötü bir durum gerçekten” diye konuştu.

“KAÇ SEFER UYARDIK SARSILIYORUZ DİYE”

Zarar gören binanın birinci katında yaşayan Hürmüz Kasımay, “Bina yıkılırken çok büyük sarsıntılar oluyor evin içinde. Yapabileceğimiz bir şey de yok. Aydınlık camları da kırıldı. Biraz evvel de burada bir duvar yıkıldı. Çok sarsıntı oldu öyle böyle değil. Ne yapacağımızı bilemiyoruz artık. 3.kat duvarı yıkıldı. Kaç sefer uyardık sarsılıyoruz diye. Deprem olur gibi evin içi sarsılıyor. Oturamıyorsunuz evde. Hayvanlarım var evde huzursuz oluyorlar” dedi.

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