Yol verme kavgasında ortalık karıştı: Yaralılar var
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan silahlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Tekirdağ’da İstanbul Caddesi üzerinde trafikte yol verme nedeniyle tartışan iki grup arasında kavga çıktı.
Polisin devreye girmesiyle kavga büyümeden bitti. Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar bir süre sonra ilçe çıkışındaki Sefaalan Mahallesi yolu üzerinde karşılaştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Burada gruplar arasında sopa ve tabancanın kullanıldığı kavga çıktı. Yaşanan arbedede aynı aileden H.K., G.K., G.K. ile karşı taraftan S.F ve R.F., yaralandı.
Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 2si tabanca, diğerleri sopa ve yumruk darbeleriyle yaralanan 5 kişi, Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)