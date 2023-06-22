Yolda bulduğu 15 bin lirayı sahibine ulaştırdı

Antalya'nın Kemer ilçesinde esnaf olan Sinan Tümben, yolda bulduğu 15 bin lira parayı Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

İsmail AKIN

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Antalya Kemer’de esnaflık yapan Sinan Tümben, iş dönüşü Kemer Küçük Sanayi Sitesi civarında yolda 15 bin lira para buldu. Durumu Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne aktaran Tümben, bulduğu parayı zabıta personeli Nilüfer Uysal’a teslim etti.

“İNSANİ GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİĞİM İÇİN MUTLUYUM”

Zabıta Müdürlüğü’nün yaptığı araştırmalar sonucunda paranın sanayi esnaflarından Hacı Uluz’a ait olduğu tespit edildi.

Zabıta Müdürlüğü’ne davet edilen Hacı Uluz, kaybettiği 15 bin lirasını Zabıta Müdürü Erhan Kurtoğlu ve zabıta personeli Nilüfer Uysal eşliğinde, parayı bulan esnaf Sinan Tümben’den teslim aldı.

Tümben, yaptığı açıklamada, iş dönüşü eve giderken yolda para bulduğunu ve durumu Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne anlattığını söyledi.

Tümben, ilk başta aklına belediyeye ilan vermek geldiğini ifade ederek, “Zabıta personeli Nilüfer Uysal, ‘İlan verirseniz sahibi çok olur’ dedi ve bizi uyardı. Biz de zabıtadan yardım istedik. Araştırmalar sonucu paranın sahibinin Hacı Uluz olduğunu tespit ettik ve kendisine parasını verdik. İnsani görevimi yerine getirdiğim için mutluyum” dedi.

“BÖYLE DUYARLI ARKADAŞLARIM OLDUĞU İÇİN ÇOK GURURLUYUM”

Hacı Uluz ise çantasında 25 bin lira parası olduğunu ve 10 bin lirasını çalışanlarına dağıttıktan sonra geri kalanını çantasına koyduğunu sandığını söyledi.

Daha sonra çantasında 15 bin liranın olmadığını fark eden Uluz, dükkanda yaptığı tüm aramalara rağmen parasını bulamadığını belirterek, şöyle konuştu:

“Sanayi esnafı arasında kurulan bir sosyal medya grubunda esnaf bir arkadaşımız para bulunduğunu yazmış. Paramı bir esnaf arkadaşımızın bulduğunu ve Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde çalışan Nilüfer Uysal’a teslim ettiğini öğrendim.

Paramı bulan Sinan Tümben ile telefonda görüştüm ve bana “Ben bu parayı yiyeceğim” diye espri yaptı. Sinan Bey ile zaten daha önce de görüşüyorduk. Böyle duyarlı arkadaşlarım olduğu için çok gururluyum. Kendisine, Zabıta Müdürümüz Erhan Kurtoğlu’na ve zabıta personeli Nilüfer Uysal’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.