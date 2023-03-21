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Yolda yürürken göğsünden bıçaklandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolda yürürken psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Ali K.'nın bıçaklı saldırısına uğrayan İlyas A. ağır yaralandı.

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Yolda yürürken göğsünden bıçaklandı

Fatih Mahallesi Şehit Adil Yıldız Caddesi 16. Sokak’ta yolda yürüyen İlyas A. (64), psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Ali K’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Göğsünden bıçaklanan İlyas A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesi’ndeki müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İlyas A’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şüpheli Ali K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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