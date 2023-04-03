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Yolun karşısına geçmeye çalıştı, canından oldu

Maltepe'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 23:32 - 03 Nisan 2023 Güncellenme:
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Yolun karşısına geçmeye çalıştı, canından oldu

Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda Kadıköy’e seyreden K.K. idaresindeki 34 GRY 0790 plakalı otomobil, önce yolun karşı tarafına geçmeye çalışan M.S.İ’ye (20), sonra bir araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan M.S.İ ile hafif yaralı sürücü K.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

M.S.İ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü. (AA)

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