‘Yüksek kazançlı ek iş’ diyerek dolandırdılar
Mersin'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sosyal medyada yaptıkları “yüksek kazançlı ek iş” paylaşımlarıyla 40 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kentte 20 Mart’ta düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramalarda, kurusıkı tabanca ve 34 fişek ile 4 cep telefonu, 5 telefon hattı, 5 banka kartı ve harici bellek ele geçirilmişti. (AA)