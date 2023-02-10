Zeytinburnu’nda otomobil denize uçtu

İstanbul Zeytinburnu sahil yolunda seyir halindeki otomobil denize uçtu. Hafif yaralanan sürücüyü çevredekiler halat uzatarak kurtardı.

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Olay, 19.30 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki otoparkta bulunan 34 GC 8875 plakalı otomobilini alan Mehmet C. , otomobildeki köpeğini otoparktaki başka bir araç sürücüsüne verdi. Bir süre otoparkta bekleyen Mehmet C., otomobiliyle otoparktan çıktı.

Mehmet C. Kenedy Caddesi’ndeki sahilde ilerlerken bilinmeyen bir nedenle otomobil denize uçtu. Çevredekiler halatı denize atarak Mehmet C.’yi kurtarırken, ihbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri ile sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Mehmet C. sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürüldü.

“BASTI GAZA, AŞAĞI DOĞRU UÇTU”

Olayı gören Cengiz Tiryaki “Ben adamın yanına gittim ‘çay içer misin’ dedim. ‘Ne iş yapıyorsun’ diye sordu. 20 lira verdi ‘sonra içerim’ dedi. 10 dakika sonra indi. Yanında bir tane köpeği vardı. Onu da yanındaki arabaya verdi, ‘köpeğimi tutar mısın?’ dedi. Köpeği aileye verdi. Sonra bastı gaza, aşağı doğru uçtu.” dedi. (DHA)