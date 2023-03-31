‘1923’ müzikali 23 Nisan’da prömiyer yapacak

Cumhuriyet’in kuruluş hikayesini yeni kuşaklara aktarma misyonuyla hayata geçirilen ‘1923’ müzikali 23 Nisan’da prömiyer yapmaya hazırlanıyor.

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“1923” müzikalinin prömiyeri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Zorlu PSM'de Askıda Ne Var iş birliğiyle öğrencileri ücretsiz ağırlayarak gerçekleştirilecek. Cumhuriyet'in kuruluş hikayesini yeni kuşaklara aktarma misyonuyla hayata geçirilen müzikalin başrollerini Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar paylaşıyor. Elif Gülalp, Ülkü Hilal Çiftçi, Metin Boray Dikenelli, Ozan Persentili'nin de rol aldığı müzikalde bir müze gezisi sırasında kaybolan ve kendilerini Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı Bandırma Vapuru'nda bulan dört arkadaşın hikayesi anlatılıyor. Yekta Kopan, Mert Dilek ve Mehmet Ergen tarafından kaleme alınan eserin yönetmenliğini Mehmet Ergen ile Lerzan Pamir, müziklerini Tuluğ Tırpan üstlenirken koreografisini Beyhan Murphy, tarih danışmanlığını ise Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan yapıyor.