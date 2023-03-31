Atatürk’ün otomobili Rahmi M. Koç Müzesi’nde
Rahmi M. Koç Müzesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yılında tarihe geçmiş bir objeyi ziyaretçileriyle buluşturdu.
Harbiye Nezareti'nin, 1915 yılında Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal'e tahsis ettiği Fiat Zero otomobilin aynı modelinin İtalya'daki son örneği Torino şehrinden getirtilerek sergilenmeye başladı.
Sadece 2 bin adet üretilen Model Zero, günümüze ulaşabilen az sayıdaki örnekleri gibi bundan böyle Rahmi M. Koç Müzesi'nde görülebilecek.