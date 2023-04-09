Elon Musk’tan Çin’de dev yatırım

ABD'li otomobil üreticisi Tesla, Çin'in en büyük eyaletlerinden Şanghay'da yeni bir mega fabrika kuracak. Fabrikada, şirketin enerji depolama ürünü Megapack üretilecek.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en zengin kişilerinden Elon Musk’ın sahibi olduğu ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Şanghay’da yeni bir mega fabrika kuracağını duyurdu. Fabrikada, şirketin enerji depolama ürünü Megapack üretilecek.

Şanghay’da bugün düzenlenen imza töreninin ardından Tesla tarafından yapılan açıklamada yeni fabrikanın inşasına yılın üçüncü çeyreğinde başlananağı duyuruldu. Üretime ise 2024’ün ikinci çeyreğinde başlanması planlanıyor.

MUSK’IN ÇİN İLGİSİ ARTIYOR

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk’ın Çin’e giderek Başbakan Li Çiang ile görüşeceğine dair haberler çıkmıştı.

Tesla ve Çin hükümeti arasında bugün imzalanan anlaşmanın törenine ise Tesla’nın otomotivden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Tom Zhu ve Şanghay Belediye Başkan Yardımcısı Wu Qing katıldı. Tesla yöneticisi Tao Lin de sözleşmeyi imzaladı.

Yeni fabrika başlangıçta her yıl yaklaşık 40 gigavat-saat enerji depolamaya eşit 10 bin Megapack üretecek. Ürünler dünya genelinde satışa sunulacak.

TESLA YASAKLANMIŞTI

Çin ve ABD arasındaki ticari ve diplomatik gerilimler artarken Tesla’nın bu ülkedeki yatırımlarının artması da uzmanlar tarafından ‘dikkat çekici’ olarak yorumlanıyor.

Son olarak Tesla, araçlara yerleştirilen kameraların topladığı hassas verilerle ilgili endişeler nedeniyle 2021’in başlarında Çin askeri komplekslerinde ve toplu konut sitelerinde yasaklanmıştı

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