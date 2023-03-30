İSPARK otoparklarına elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulacak

İstanbul’da İBB şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparklara elektrikli araç kullanıcıları için şarj istasyonları kurulmasına karar verildi. Altyapısı hazır olan katlı otoparklarda şarj istasyonları bu yıl faaliyete geçecek. Açık ve yol üstü otoparklar için de fizibilite çalışması yapılacak.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) mart ayı toplantısı Bakırköy'deki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlık yaptığı oturumda, kent genelindeki İSPARK tarafından işletilen otoparklarda elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulması teklifi gündeme geldi.

Teklifte İstanbul'da şu an 26 bin civarında elektrikli araç, 4 bin 500 şarj ünitesi bulunduğu aktarıldı. 2030 yılında Türkiye'de elektrik araç sayısının yüzde 55'inin İstanbul'da kullanılacağı ve bu sayının yaklaşık 1 milyon olacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Teklife göre 2023 yılında elektrik alt yapısı hazır olan katlı otoparklarda şarj istasyonu üniteleri kurularak işletilmeye hazır hale getirilecek. Açık ve yol üstü otoparklarda kurulması planlanan şarj istasyonlarının fizibilite çalışmalarına da bu yıl başlanacak. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

ADALAR'DAKİ ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKLİFİ KARARA BAĞLANAMADI

Oturumda, “Adalar ilçesi Ulaşım ve Lojistik Yönergesi kapsamında elektrikli araçlara bireysel elektrikli araç kullanım izin belgesi görüşü” teklifi de oya sunuldu.

Teklifte yer alan kriterlere göre birincil ikameti Adalar ilçesi olan, 65 yaş üstü ve uygun sürücü belgesini taşıyanlar elektrik araç kullanabilecek. Azami hız saatte 20 km olacak, araçlarda ses yükseltici ve hoparlör bulundurulmayacak.

Bu kriterleri taşıyan başvuru yapan 215 kişiye elektrik araç kullanım izin belgesi verilmesi istendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, teklifin Adalar'daki Ulaşım Lojistik Komisyonu'nda değerlendirildikten sonra UKOME'ye gelmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine konu önümüzdeki ay değerlendirilmek üzere komisyona gönderildi.