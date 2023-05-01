Otomotivde zam ‘kur’la geliyor

Yılbaşından bu yana her ay yaklaşık yüzde 10 artan araç fiyatlarının, kur hareketleri nedeniyle önümüzdeki aylarda da yükseleceği ifade ediliyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Otomotiv fiyatlarındaki zam dalgası devam ediyor. Döviz kurlarının doğrudan etkilediği otomotiv sektöründe araç satış fiyatları haftadan haftaya değişiklik gösteriyor. Sektör temsilcileri yılbaşından bu yana her ay yaklaşık yüzde 10 artan araç fiyatlarının önümüzdeki aylarda da yüksek seviyesini koruyacağını belirtiyor. Fiyat artışlarının sıfır araçlarda yüzde 5, ikinci ellerde de yüzde 10'u bulabileceği ifade ediliyor.

İKİNCİ EL DE ARTACAK

Kur artışlarının yanı sıra yüksek talep de araç fiyatlarını artıran etkenlerden biri olarak gösteriliyor. Enflasyondan kaçınmak isteyen vatandaşların yatırım amaçlı araç almak istemesi, araç fiyatlarına yansıyor. Bununla birlikte araç arzında halen yaşanan sıkıntılar da piyasanın hareketlerini sınırlandırıyor. SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri, kurlardaki artışa dikkat çekiyor.

Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, kurun yukarı yönlü seyriyle birlikte sene başından bu yana marka ve modele bağlı olarak her ay yüzde 5-8 arasında artış meydana geldiğini söyledi. Önümüzdeki haftalarda yüzde 3 ile 5 arasında bir zammın söz konusu olduğunu anlatan Erdem, “İkinci elde ise fiyat artışları daha hızlı oluyor; yatırım aracı olarak görülen ikinci el araçlarda yılın ilk çeyreğinde ortalama yüzde 15 fiyat artışı yaşandı. Yine kur yukarı yönlü seyrederse ikinci elde de önümüzdeki üç ay içinde yüzde 10-12 arası bir fiyat artışı görebiliriz” dedi.

Sıfır bulamayan ikinci ele yöneliyor

Markaların aylık düzenli olarak zam yaptığını belirten 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, sadece Ramazan Bayramı öncesi ve sonrasındaki fiyat artışının yüzde 5'i bulduğunu söyledi. Otomobilin yatırım aracı olarak görüldüğünü ifade eden Ülgür, “İkinci el otomobil piyasasında fiyatları belirleyici unsurlardan biri de talep dengesi. Sıfır araç bulunma sıkıntısı yaşanması sebebiyle ikinci elde kurla beraber talep artışı da gözlemleniyor. Bunun yıl sonuna kadar böyle devam etmesini öngörüyoruz” diye konuştu.