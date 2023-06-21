Ticaret Bakanı Bolat: İnternetten satılan ikinci el fiyatları, sıfır araç fiyatlarını geçmeyecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM’de AKP grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İkinci el araç fiyatlarındaki durumla ilgili bilgi veren Bolat, “İkinci el araç fiyatı sıfır fiyatını geçemeyecek. Bu konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile görüşüldü. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz” dedi.

6 AY 6 BİN KİLOMETRE KISITLAMASI UZATILMIŞTI

Ticaret Bakanlığı bugün otomotiv sektöründe ‘6 ay 6 bin kilometre’ kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresinin 6 ay süreyle uzatıldığını açıklamıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe “6 ay 6 bin kilometre” kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresinin 1 Ocak 2024'e kadar 6 ay uzatıldığını duyurdu.

Açıklamada, otomotiv sektöründe son birkaç aydır arz talep dengesine aykırı şekilde cereyan eden fahiş fiyat oluşumlarının ve haksız ticari uygulamaların önüne geçmek amacıyla otomotiv üretici ve distribütörleri, yetkili bayiler ve oto galeri temsilcilerinin 19 Haziran 2023 tarihinde kapsamlı görüşmeler yaptığı belirtildi.

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