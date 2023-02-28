Ticaret Bakanlığı’ndan otomotiv şirketlerine ceza

Ticaret Bakanlığı, '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi kapsamında yapılan denetimlerde, kısıtlamaya aykırı satış yapan 36 işletmeye 15,9 milyon lira para cezası kesti.

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Ticaret Bakanlığı, ‘6 ay 6 bin kilometre’ düzenlemesi kapsamında yapılan denetimlerde, kısıtlamaya aykırı satış yapan işletmelere verilen cezaları açıkladı.

Buna göre, 36 işletmeye 15,9 milyon lira para cezası kestiği belirtildi.

36 İŞLETMEYE 16 MİLYON TL

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“2023 Ocak’ta ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden otomobil yetkili bayileri ile oto galeriler nezdinde kamuoyunda, ‘6 ay 6 bin kilometre’ düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında Bakanlığımızca denetimler yapılmıştır. Toplam 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 TL idari para cezası uygulanmıştır.” (DHA)

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