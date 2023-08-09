10 bin adım kuralı artık şart değil: Uzmanlar yeni adım sayısını açıkladı

Uzmanlar tarafından sürekli olarak önerilen günde 10 bin adım hedefine ulaşamazsanız çok fazla endişelenmeyin. Yeni bir araştırmaya göre, 4 bin adımın biraz altı da, erken ölüm riskinizi azaltmak için yeterli olabilir.

Sozcu.com.tr

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17 ayrı çalışmadan yaklaşık 227 bin sağlıklı insanı temel alan bir bilimsel inceleme, günde en az 3.867 adım yürüyen insanlarda erken ölüm riskinin azalabileceğini buldu.

Polonya’daki Lodz Tıp Üniversitesi’nden çalışmayı yöneten Profesör Maciej Banach, “İnsanlar günlük adımlarını izlemekten zevk alıyor ve sayıyı artırdıklarında gurur duyuyorlar. Ölme riskini azaltabilecek kritik yaşam tarzı değişikliklerini başarmanın iyi bir yolu. Bunun yaşa bakılmaksızın hem erkekler hem de kadınlar için geçerli olduğunu bulduk.” dedi.

Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi’nde yayınlanan inceleme, insanların günlük adımlarının en az bir hafta boyunca ölçüldüğü İngiltere’den altı çalışma da dahil olmak üzere çalışmalara baktı.

MİNİMUM ADIM SAYISI TESPİT EDİLDİ

Ortalama yaşları 64 olan bu insanlar, herhangi bir nedenden veya kardiyovasküler hastalıktan kaçının erken öldüğünü görmek için ortalama yedi yıl boyunca takip edildi.

Bu, araştırmacıların, ölenlerin günlük adım sayısına kıyasla erken ölmeyen insanlar tarafından günde kaç adım atıldığını bulmalarına olanak sağladı.

Sonuç olarak, erken ölme olasılığı daha düşük olan insan grubuna girmek için gereken minimum günlük adım sayısını tahmin edebildiler.

Günde en az 3.867 adımın, herhangi bir nedenden ve kardiyovasküler hastalıktan daha düşük bir ölüm riskinin başladığı nokta olduğunu buldular.

Bununla birlikte, bir kişi her gün ne kadar çok adım atabilirse o kadar iyi olarak belirlendi. Araştırmaya göre, bir kişinin günde attığı her 1000 ekstra adım, herhangi bir nedenle erken ölme riskinde yüzde 15’lik bir azalma ile bağlantılıydı.

Günde her 500 ekstra adım da, kardiyovasküler hastalıktan ölme olasılığındaki yüzde yedi azalmayla bağlantılıydı.

KALP KRİZİ RİSKİ AZALIYOR

Aktif olmak kan damarlarını sağlıklı tutar, kalp krizi veya inme olasılığını azaltır.

Çalışma, günde 20.000 adıma kadar yürüyen insanlara da baktı ve daha fazla adımı daha düşük erken ölüm şansıyla bağlantılı buldu.

Daha fazla adım atmanın daha da iyi olmaya devam edip etmeyeceği veya sağlık etkilerinin belirli bir miktarı geçip geçmeyeceği ise açık değil.

Bununla birlikte, yaşamın erken dönemlerinde daha sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmanın faydasını görebilecek olan 60 yaşın altındaki insanlar için 4 bin adım daha iyi görünüyor.

Bu önerileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

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