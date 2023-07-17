İyi bir uyku çekmek bunları uygulayın: İşe yarayacak 25 ipucu

Havaların ısınmasıyla birlikte sağlıklı bir gece uykusu uyumak her zamankinden zor hale gelebilir. Geceleri iyi uyuyamamak da hayatınızı olumsuz etkileyebilir, huzursuzluğa, kilo almaya ve hatta kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara neden olabilir. Peki iyi bir uyku için ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?

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Eğer iyi uyuyamıyorsanız ve yorgun uyanmaktan sıkıldıysanız, işte size sağlıklı uykuyu teşvik eden bilim destekli 25 ipucu… Insider’da yer alan bu yöntemlerle siz de rahatça uykuya dalabilir, iyi bir uyku çekebilir ve tazelenmiş hissederek uyanabilirsiniz.

İŞE YARAYACAK 25 İPUCU

1. Yaşınıza göre kaç saat uyumanız gerektiğini tespit edin

2. Sırt üstü uyuyun

3. Bazı tıbbi durumlarda yan yatın

4. Bir uyku saati belirleyin ve buna bağlı kalın

5. Yatmadan önce yediklerinize dikkat edin

6. Yatmadan önce alkolden kaçının

7. Geceleri serin bir ortamda yatın

8. Fazla uyumayın

9. Şekerleme yapmayı deneyin

10. Çok fazla kafein tüketmeyin

11. Bir uyku rutinine bağlı kalın

12. Mavi ışıkları engelleyen gözlük deneyin

13. Kullandığınız ilaçların yan etkilerini kontrol edin

14. Melatonin takviyeleri alın

15. Her akşam meditasyon yapın

16. Düzenli egzersiz yapın

17. Cinsel tatmin yaşayın

18. Beyaz gürültü makinesi kullanın

19. Papatya çayı için

20. Uyku hapı alın

21. Yatağınızı kontrol edin

22. Uygun bir yastık alın

23. Nefes egzersizlerini deneyin

24. Karartma perdeleri alın

25. Bir uyku uzmanıyla görüşün

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