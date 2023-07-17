İyi bir uyku çekmek bunları uygulayın: İşe yarayacak 25 ipucu
Havaların ısınmasıyla birlikte sağlıklı bir gece uykusu uyumak her zamankinden zor hale gelebilir. Geceleri iyi uyuyamamak da hayatınızı olumsuz etkileyebilir, huzursuzluğa, kilo almaya ve hatta kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara neden olabilir. Peki iyi bir uyku için ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
Eğer iyi uyuyamıyorsanız ve yorgun uyanmaktan sıkıldıysanız, işte size sağlıklı uykuyu teşvik eden bilim destekli 25 ipucu… Insider’da yer alan bu yöntemlerle siz de rahatça uykuya dalabilir, iyi bir uyku çekebilir ve tazelenmiş hissederek uyanabilirsiniz.
İŞE YARAYACAK 25 İPUCU
1. Yaşınıza göre kaç saat uyumanız gerektiğini tespit edin
2. Sırt üstü uyuyun
3. Bazı tıbbi durumlarda yan yatın
4. Bir uyku saati belirleyin ve buna bağlı kalın
5. Yatmadan önce yediklerinize dikkat edin
6. Yatmadan önce alkolden kaçının
7. Geceleri serin bir ortamda yatın
8. Fazla uyumayın
9. Şekerleme yapmayı deneyin
10. Çok fazla kafein tüketmeyin
11. Bir uyku rutinine bağlı kalın
12. Mavi ışıkları engelleyen gözlük deneyin
13. Kullandığınız ilaçların yan etkilerini kontrol edin
14. Melatonin takviyeleri alın
15. Her akşam meditasyon yapın
16. Düzenli egzersiz yapın
17. Cinsel tatmin yaşayın
18. Beyaz gürültü makinesi kullanın
19. Papatya çayı için
20. Uyku hapı alın
21. Yatağınızı kontrol edin
22. Uygun bir yastık alın
23. Nefes egzersizlerini deneyin
24. Karartma perdeleri alın
25. Bir uyku uzmanıyla görüşün