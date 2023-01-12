Akdeniz Üniversitesi’nde organ nakliyle 6 bin kişi hayata tutundu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 40. yılını dolduran organ naklinde bugüne kadar 6 bin 95 yaşama dokunduklarını söyledi.

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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde organ naklinde 2022 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın yanı sıra Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Akman, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Demiryılmaz, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmiye Hadimioğlu, Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Öğr. Gör. Nilgün Bilal ve öğretim üyeleri katıldı.

“40 YILDA 6 BİN HAYATA DOKUNDUK”

40. yılını dolduran Akdeniz Üniversitesi'nde kurulduğu günden bu yana organ nakilleri gerçekleştiğini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 40 yılda 113 kalp, 12 kompozit doku, 747 karaciğer, 5 bin 223 böbrek naklini başarıyla gerçekleştirilerek toplam 6 bin 95 yaşama dokunduklarını ifade etti. 2022 yılının da yoğun geçtiğini belirten Rektör Özkan “Merkezimizde 23'ü kadavra vericili olmak üzere 214 böbrek nakli, 11'i kadavra vericili olmak üzere 54 karaciğer nakli ve 4 kalp nakli başarıyla gerçekleşti.” dedi.

2022 YILINDA RAHİM NAKLİNDE ANNELİK SEVİNCİ YAŞADIK

Önemli olanın rakam değil fark yaratabilmek, kalite ortaya koyabilmek olduğunu söyleyen Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nin de bunu başardığını belirtti. 2022 yılının önemli bir olayının da Türkiye'nin ikinci kadavradan rahim nakli yapılan hastası olan Havva Erdem'in annelik sevinci yaşaması olduğunu ifade eden Özkan; “Bu doğum, dünyada ilkini bizim gerçekleştirdiğimiz kadavradan rahim nakillerinin başarısının bir göstergesi olması açısından çok değerliydi. Annelik hayali kuran çok sayıda kadınımız da bunun devamını bekliyor” dedi.

ORGAN BAĞIŞINA DESTEK ÇAĞRISI

Hızlı geçen 2022 yılının finalinin de hareketli geçtiğini belirten Özkan, 2022'yi 2023'e bağlayan gece fedakar ekibin iş başında olduğunu ve domino ameliyatları ile bir çok hastaya ışık olduklarını söyledi. Basın mensuplarına organ nakline olan duyarlılıkları için teşekkür eden Rektör Özkan; “Biz daha fazla yaşamı kurtarmak için hazırız. Önemli olan kadavradan organ nakli bulabilmek. Şu anda Türkiye'de 23 binin üzerinde hasta yaşamak için umudunu organ nakline bağlamış durumda. Daha fazla kişiye umut olmak için organ bağışını yaygınlaştırmalıyız. Bu konuda sizlerin desteği de çok önemli” diye konuştu.

ENDER RASTLANAN BİR YÖNTEM

“31 Aralık 2022 tarihinde hastanemizde beyin ölümü gerçekleşen 13 yaşında bir kız çocuğunun ailesi tarafından organlarının bağışlanması sonucu 7 hasta yaşama tutundu” diyen Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı; “Merkezimizde 2 çocuk hastamıza böbrek, bir çocuk hastamıza karaciğer ve bir hastaya iki kornea nakli yapıldı. Kalp ve akciğeri ise Ankara'da acil organ bekleyen iki çocuk hastaya nakledildi. Bu nakil operasyonunda dünyada ender rastlanan bir ameliyat şekline de imza attık. Karaciğer alıcısı olan 10 yaşındaki hastamız Furkan'ın metabolik hastalığı nedeniyle kendi vücudunda fonksiyon göstermeyen ama başka hastada fonksiyon gösterebilecek olan karaciğeri alınarak domino nakil yöntemi ile 61 yaşındaki hastamız Mehmet beye nakledildi. Böylece bir karaciğer nakli ile iki hasta sağlığına kavuşmuş oldu” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ TEK MERKEZ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde organ naklindeki önemine değinen, Akdeniz Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete; “Biz karaciğer, böbrek, kemik iliği, kök hücre, uterus, kol bacak nakli gibi hem doku hem de organ nakli anlamında bu kadar çok sayıda nakli yapabilen Türkiye'deki tek merkeziz. Bu bir ekip çalışması. Gece gündüz bunun için mücadele eden geniş bir ekip ve yönetsel iradenin bu sürecin arkasında durması başarıyı getiren en önemli faktörlerden” dedi.

KALP NAKLİNDE 25. YIL

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid; “Organ naklinde Tuncer Karpuzoğlu hocanın kurduğu altyapıyla bu yıl 40. yılını kutladık. Transplantasyon konusunda yoğunlaşarak Akdeniz Üniversitesi ismini tüm Türkiye'ye daha sonra Özlenen Özkan ve Ömer Özkan hocalarımızla da dünyaya duyurdu. Akdeniz Üniversiteli olarak da bizler gurur duyduk.” dedi. Kalp transplantasyonuna da 25 yıl önce başladığını söyleyen Prof. Dr. Ömer Bayezid, 25 yıl önceki kalp nakilli hastanın gayet sağlıklı ve Türkiye'de en uzun yaşayan hasta durumunda olduğunu ifade etti.

ÇOCUK BÖBREK NAKLİNİN ÜÇTE BİRİ KADAVRADAN

Uzun yıllardır organ nakli içinde olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Akman, cerrahi başarı, medikal başarı ameliyat sonrası takipte çok iyi aşamalar kaydettiklerini ancak organ bağışı konusunda istedikleri başarının gelmediğini ifade etti. Antalya için iyi bir aşama kaydettiklerini belirten Prof. Dr. Sema Akman, 2022 yılı içinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çocuk böbrek naklinin üçte birinin kadavra nakli olduğunu bunun Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğu ancak daha da artması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Sema Akman konuşmasını sonunda “Yılbaşı gecesi insanlar eğlenirken buradaki ekip o çocuklar için uğraştı. Nakil sonunda o çocuğun çiçek gibi açtığını gördüğümüz için ömrümüzün sonuna kadar biz buna emek vermeye hazırız ve herkesten bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz.” dedi.

“ORGAN BAĞIŞI İYİ ANLATILMALI”

Organ bağışı yapan yüce gönüllü aileye teşekkür eden Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Demiryılmaz, organ bağışı konusunda daha fazla destek istedi. Organ naklinin multidisipliner olduğunu vurgulayan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmiye Hadimioğlu da organ bağışı konusunda özellikle beyin ölümünün gerçek bir ölüm olduğunu ve bu konunun iyi anlaşılması gerektiğini söyledi.

ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDA TÜRKİYE'NİN İLK BEŞİ ARASINDA

Türkiye ve Akdeniz Üniversitesi genelinde organ bağışı sayılarına değinen Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Öğr. Gör. Nilgün Bilal; “Türkiye'de bu yıl 1709 beyin ölümü gerçekleşti ve 289'u organ bağışı onayı verdi. Bu oran ülke bazında yüzde 17. Organ bağışı oranında dünya genelinde oldukça gerideyiz. Kendi merkezimizde ise oransal olarak yüzde 50 oranında bağış alıyoruz. Böylece beyin ölümü ve organ bağışı konusunda Türkiye'nin ilk beşindeyiz. Şu an merkezimizde toplam bin 500 civarında organ bekleyen hastamız var. Daha çok hastaya hayat verebilmek için bu konuda eğitimlerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İzmir'den gelen ve kadavradan karaciğer nakli yapılan Furkan Geve duygularını ifade ederken gözyaşlarını tutamadı. 10 yaşına kadar oğlumla bir lokma ekmeği paylaşamadığını söyleyen Geve; “ Furkan en çok ekmek ve gevreği sever. Şimdiye kadar yediğim hiçbir şeyin tadını almıyordum. Onun yemesiyle ben de tadını alıyorum. Çok mutlu oldum. Yeniden doğduk biz Furkan'la. Çok teşekkür ederim herkese” dedi.

Furkan Geve'nin metabolik hastalığı nedeniyle kendinde fonksiyon göstermeyen karaciğeri Mehmet Talaz'a nakledildi. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyelerine ve bağış veren aileye teşekkür eden Mehmet Talaz da, “Buraya geldiğimizde aile ortamı ve güler yüzle karşılandık. Burada kendimi evimde hissettim. Emeği geçen hocalarımı ve tüm personele teşekkür ederim” diye konuştu.