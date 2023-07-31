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Bakan Koca’dan mektup: İkinci dönem başlıyor

Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarına gönderdiği mektupta, çalışma şartlarının daha fazla iyileştirilmesi amacıyla ikinci "Beyaz Reform" dönemini başlattıklarını bildirdi.

Yayınlanma: 21:27 - 31 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Bakan Koca’dan mektup: İkinci dönem başlıyor

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