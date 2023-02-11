Bilim insanlarından şaşırtan iddia: Kel kalma olasılığını böyle tespit ettiler

Bilim insanları, erkeklerin kel kalma olasılıklarının ilginç bir yöntemle bilinebileceğini iddia etti. İşaret parmakları yüzük parmaklarına göre kısa olan erkeklerin, kelleşme olasılığının altı kat daha fazla olduğu iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Erkeklerin üçte ikisini etkileyen kellik, parmakların uzunluğuyla belirlenebilir. 37 yaş üstü yaklaşık 250 erkek üzerinde yapılan çalışmada uzmanlar, sağ ellerinde yüzük parmağı işaret parmağından uzun olanların kelleşme olasılığının çok daha yüksek olduğunu buldular.

Tayvan’daki araştırmacılar, parmak uzunluğunun saç kökleriyle ilişkisi oluğunu söylüyor. Kaohsiung Tıp Üniversitesi’nden Dr Ching-Ying Wu alopesiyi parmaklarla açıklıyor.

Kadınlar da saç dökülmesi yaşayabilir, ancak bu daha ileri yaş gruplarında daha yaygın görülürken, 35 yaşın altındakilerin sadece yüzde 3’ü alopesiden muzdarip. Hem erkeklerde hem de kadınlarda saç dökülmesi, stres veya kemoterapi gibi tedaviler nedeniyle ortaya çıkabilir.

West Midlands’daki Brandwood Clinic için 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre, çok yaygın olmasına rağmen, erkeklerde saç dökülmesi erkeklerin ruh sağlığı üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olabilir. Londra’da bir NHS psikiyatristi olan Dr Sohom Das, “Bir dizi psikolojik ve psikiyatrik semptomlara yol açabilir. Fakat bu sorun, çok yaygın olduğu için genellikle başkaları reddedilir veya görmezden gelinir” diyerek sorunun psikolojik etkisine de dikkat çekiyor.

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