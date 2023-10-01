Bilimsel araştırma: E-sigaranın sigara ile benzer yönleri inceleniyor

İngiliz bilim insanları, elektronik sigaranın vücudun kardiyovasküler sistemi üzerindeki uzun vadeli etkisini ölçmek için yeni bir çalışma başlattı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’deki Manchester Metropolitan Üniversitesi’nden araştırmacılar, e-sigara kullanan kişilerin sağlık durumlarını, sigara içen ve sigara içmeyen kişilerle karşılaştırarak değerlendirecek.

18 ay boyunca sürecek olan çalışma, katılımcıların kol ve boyundaki kan damarlarının kalitesini ve özellikle damar sağlığının bir göstergesi olan elastikiyetini ölçecek.

Şimdiye kadar yapılan çalışmalar sigara içenlerin damar esnekliğinin sigara içmeyenlere göre daha kötü olduğunu gösterdi. Araştırmacılar elektronik sigaraların da aynı etkiyi gösterdiğine inanıyor.

Üniversitenin Spor Enstitüsü’nden araştırmacı Dr. Max Boidin, “Sigara içme davranışının kalp-damar sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkisini zaten biliyoruz ancak e-sigaralar için durum henüz böyle değil.”

“Klinik uzmanlarla yapılan görüşmelerde öksürük, göğüs ağrısı veya akciğer fonksiyon bozukluğu gibi bazı semptomları zaten gördüklerini söylediler. Dolayısıyla şu anda elektronik sigara kullanmanın işlevsizliğinin ilk işaretlerini görebiliriz.”

BAĞIMLILIK YAPMA ORANI ÇOK YÜKSEK

Araştırmaya katılanlar arasında, üç yıldır elektronik sigara kullanan eski bir sigara tiryakisi olan Jack Harvey de yer alıyor. Harvey, “Benim için muhtemelen sigaradan daha bağımlılık yapıcı olduğunu söyleyebilirim. Cebinizde veya her zaman yanınızda taşıyabilmeniz, onu durdurmayı çok daha zorlaştırıyor.” dedi.

Action on Smoking and Health’in genel müdürü Deborah Arnott da, “Kesinlikle sigara içmekten çok daha az zararlı, ancak bu risksiz olduğu anlamına gelmiyor.”

“Etkinin ne olduğunu göstermek için daha uzun vadeli araştırmalara ihtiyacımız var, böylece hiç sigara içmemiş insanlar elektronik sigara kullanarak aldıkları riskleri bilirler.” dedi.



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