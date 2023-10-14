Bilimsel araştırma: Üzüm, göz sağlığı için havuç kadar faydalı

Üzüm, havucun tahtını sallayabilir. Yeni bir araştırma, üzüm meyvesinin, uzun zamandır görmeyi artırıcı etkileriyle bilinen havuç kadar gözlerinize iyi geldiğini öne sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Singapur Ulusal Üniversitesi’nden araştırmacılar, dört ay boyunca günde sadece bir-iki avuç dolusu üzüm yemenin göz sağlığını önemli ölçüde iyileştirdiğini buldu.

Uzmanlar işin sırrının, gözlerdeki dejenerasyonun çoğunun oksidatif strese bağlı olması ve üzümlerin antioksidan açısından yüksek olması gerçeğinde yattığını açıkladı.

Araştırma ekibi, 16 hafta boyunca günde bir buçuk bardak üzüm veya plasebo tüketen 34 yetişkini inceledi.

İYİ DEĞERLERDE ARTIŞ

Üzüm yiyenlerde maküler pigment optik yoğunluğunda (MPOD), plazma antioksidan kapasitesinde ve toplam fenolik içerikte plaseboyla karşılaştırıldığında önemli bir artış görüldü. Bu da göz sağlığı için büyük bir adım olarak kabul edildi.

Üzüm tüketmeyenlerde ise, zararlı oküler ileri glikasyon son ürünlerinde (AGE) önemli bir artış görüldü.

Food & Function dergisinde yayınlanan çalışmada yer alan Dr. Jung Eun Kim, “Çalışmamız, üzüm tüketiminin insanlarda göz sağlığını yararlı bir şekilde etkilediğini gösteren ilk çalışma; bu, özellikle yaşlanan nüfus göz önüne alındığında çok heyecan verici.”

“Üzüm kolayca erişilebilir bir meyve ve çalışmalar, günde sadece 1,5 bardak tüketildiğinde faydalı bir etkiye sahip olabileceğini gösteriyor.” dedi.

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