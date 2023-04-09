Brokolinin faydaları ve yemek tarifleri

Brokoli sağlık açısından pek çok fayda sunan besleyici bir sebzedir. Çeşitli vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengindir.

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Brokoli, karnabahar, lahana ve Brüksel lahanasını da içeren turpgiller ailesinin bir parçası olan besleyici bir sebzedir. Brokoli çeşitli vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengindir.

KALORİSİ DÜŞÜK, BESİN DEĞERİ YÜKSEK

Besin açısından zengindir: Brokolinin kalorisi düşüktür ancak besin değeri yüksektir. C vitamini, K vitamini, A vitamini, folat, potasyum ve lif içerir. Bu da dolgunluk hissini artırmaya ve genel kalori alımını azaltmaya yardımcı olur.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLER

Brokolideki C vitamini, bağışıklık sistemini desteklemeye ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan güçlü bir antioksidandır.

KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Brokoli, kanser karşıtı özelliklere sahip olduğu gösterilen sülforafan ve glukorafanin gibi bileşikler içerir. Çalışmalar, brokoli gibi turpgillerden sebzelerin tüketilmesinin meme, akciğer ve kolon kanseri de dahil olmak üzere belirli kanser türlerinin riskini azaltabileceğini göstermiştir.

KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR

Brokoli, kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olduğu gösterilen lif içerir. Ayrıca kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilecek potasyum içerir. Sindirimi desteklemeye yardımcı lifler ve ödem azaltan flavonoidler barındırır

KALSİYUM KAYNAĞI

Güçlü kemiklerin korunması için gerekli olan iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Ayrıca kemik oluşumuna yardımcı olan ve osteoporoz riskini azaltabilen K vitamini içerir.

Sağlıklı görüşü korumak için önemli olan iki antioksidan olan lutein ve zeaksantin içerir. Bu bileşikler maküler dejenerasyon gibi yaşa bağlı göz hastalıklarına karşı korunmaya yardımcı olur.

Beyin sağlığı ve gelişimi için önemli bir besin olan kolin ile bilişsel faydaları olduğu gösterilen glukozinolatlar ve flavonoidler gibi bileşikler içerir.

DİYABET RİSKİNİ AZALTIR

Düşük glisemik indeksli bir besindir, yani kan şekeri seviyelerinde hızlı bir artışa neden olmaz. Bu, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye ve tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

YAŞLANMAYI GECİKTİRİR

Kolajen üretimi için önemli olan ve cildin elastikiyetini artırmaya yardımcı olabilecek C vitamini, yaşlanmayı geciktirici ve cildi koruyucu etkilere sahip sülforafan gibi bileşikler içerir.

BROKOLİYLE YAPILABİLECEK YEMEKLER

Brokoli birçok farklı şekilde pişirilebilen çok yönlü bir sebzedir, bu da onu çeşitli yemeklere harika bir katkı haline getirir. İşte brokoli kullanılarak pişirilebilecek bazı yemek örnekleri:

KAVURMA: Brokoli çiçeklerini zeytinyağı, tuz ve karabiber ile karıştırın ve çıtır çıtır ve yumuşayana kadar fırında pişirin. Kavrulmuş brokoli garnitür olarak servis edilebilir veya salatalara ve tahıl kaselerine eklenebilir.

ÇORBA: Brokoli çiçeklerini tavuk ya da sebze suyu, sarımsak ve soğan ile pişirin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Daha kremsi bir doku için süt veya krema ekleyin ve sıcak olarak servis edin.

SALATA: Çiğ veya beyazlatılmış brokoli çiçeklerini lahana, kinoa, avokado ve fındık gibi diğer salata malzemeleriyle karıştırın ve salata sosu veya kremalı sos ile süsleyin.

GÜVEÇ: Pişmiş brokoliyi kremalı sos, peynir ve galeta unu ile birleştirin ve fırında kabarcıklar çıkana ve altın rengini alana kadar pişirin.

MAKARNA: Brokoli makarna yemeklerine harika bir katkı sağlar. Pişmiş makarnayı sotelenmiş brokoli çiçekleri, sarımsak ve kırmızı pul biber ile karıştırın ve üzerine parmesan peyniri ve doğranmış otlar ekleyin.

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