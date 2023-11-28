Çarpıcı araştırma: Bu on tavsiyeyle kanser riskini azaltın

Yapılan yeni bir araştırma, kanser riskinizi tam yüzde 70 oranında azaltan on önemli yaşam tarzı önerisini belirledi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’deki Newcastle Üniversitesi’nden araştırmacılar, Dünya Kanser Araştırma Fonu (WCRF) ve Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü (AICR) tarafından belirlenen 10 benzer tüyodan oluşan önceki bir çalışmanın geçerliliğini analiz etti.

Araştırma için ortalama yaşı 56 olan 94.778 yetişkinden elde edilen veriler kullanıldı. Analizlerde yaş, cinsiyet, sosyoekonomik yoksunluk, etnik köken ve sigara içme durumu kontrol edildi. Ayrıca sekiz yıllık çalışma döneminde kanser teşhislerini takip etmek için kanser kayıt verileri de kullanıldı.

Çalışma sırasında yaklaşık 7.296 katılımcıda (yüzde sekiz) kanser gelişti. Araştırmacılar, önerilere daha fazla uymanın daha düşük kanser riskine yol açtığını tespit ederken hastalar uydukları her öneride kanser riskini yüzde yedi oranında azalttı.

BMC Medicine dergisinde yayınlanan bulgulara göre kanser riskini azaltan 10 yaşam tarzı tavsiyesi şöyle listelendi…

İŞTE KANSERİ RİSKİNİ AZALTAN 10 ÖNERİ

1. Vücut kitle endeksinizi 18,5-24,9 aralığında tutmak.

2. Haftada iki buçuk saat egzersiz yapmak.

3. Günde en az 30 gram lif ile en az beş porsiyon meyve ve sebze içeren dengeli bir beslenme düzeni uygulamak.

4. Fast food’u sınırlamak.

5. Haftada üç porsiyondan fazla kırmızı et yememek.

6. İlave şeker içeren içeceklerden kaçınmak.

7. Alkol tüketmemek.

8. Takviyelerden uzak durmak.

9. Mümkünse altı ay boyunca emzirmek

10. Kanser tanısı konulduktan sonra doktor tavsiyelerine uymaya devam etmek.

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