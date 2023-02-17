Deprem bölgesinde 24 bin kadın doğum yapacak

Deprem bölgesinde yaşayan 214 bin hamile kadından 24 bininin bir ay içinde doğum yapacağına dikkat çekildi.

Latif SANSÜR

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Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ilde 15 milyona yakın insanı etkileyen depremin ardından enkaz kaldırma ve yaraları sarma çalışmaları sürerken, iki farklı kuruluş, deprem bölgesindeki hamile kadınlara ve doğumlara dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi UNFPA, “Depremlerden 15 milyona yakın kişi etkilendi. Bunlardan neredeyse yarısı kadınlar ve kız çocukları. Ve bunların içinde yaklaşık 214 bin kadın şu anda gebe. 24 bini bir ay içinde doğum yapacak. Temel hijyen ve bakım ihtiyaçlarının yanında güvenli doğum için de acilen desteğe ihtiyaç var” çağrısı yaptı.

“AYRI BÖLÜMLER OLUŞTURULMALI”

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu da, deprem bölgesindeki hamilelere güvenli doğum yapma olanaklarının sağlanmasını, anne ve bebek sağlığının korunması için önlem alınmasını istedi.

Sağlık Bakanlığı'nın deprem bölgesinde gebelerin doğum yapacakları yerlere nasıl erişeceklerini sürekli duyurması, nasıl destek alacakları konusunda güncel bilgileri paylaşması, epizyotomi setleri ve sezaryen üniteleri gibi acil ihtiyaçların giderilmesi, gerek doğum yapanlar gerek yaralılar için tetanos aşısının yaygınlaştırılması, sahra hastanelerinde ve sahadaki diğer sağlık birimlerinde kadınlar için ayrı bölümler oluşturulması önerisinde bulundu.