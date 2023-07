Dünyaca ünlü doktor genç kalmanın sırrını açıkladı

Doktor Mark Hyman, aslında 63 yaşında ancak biyolojik yaşı oldukça geriden geliyor ve 43 olarak görünüyor. Ünlü doktor, gençlik sırrının sabah rutininde saklı olduğunu söylüyor ve gizli formülü açıklıyor...

Yaşlanmamak, daha genç kalmak ve ömrü uzatmak… Bilim dünyası bunların nasıl gerçekleştirileceğini araştırırken dünyaca ünlü bir doktor ipuçlarını verdi bile. Doktor Mark Hyman, yaşlanmasını geciktiren sabah rutinini açıkladı.

Şu anda 63 yaşında olan ama biyolojik yaşı 43 olan Doktor Hyman, insan vücudunun bozulması gerekmediğine, bunun tedavi edilebilir bir durum olduğuna inanıyor.

Hyman, neredeyse herkesin takip edebileceği ve genç kalmayı sağlayan sabah rutinini paylaştı:

MEDİTASYON VE SPORLA GÜNE BAŞLIYOR

Ünlü doktor, her gün sabah 6’da uyandığını söylüyor. Ardından da 20 dakikalık bir meditasyon seansı gerçekleştirdiğini anlatıyor. Daha sonra doktor, kaslarını korumaya yardımcı olmak için hem vücut ağırlığını hem de ağırlık kaldırmayı kullanarak 30 dakikalık kuvvet antrenmanı yaptığını söylüyor.

Hyman’ın rutini geleneksel bir duş yerine buhar duşu ve soğuk bir dalışla devam ediyor.

Ünlü doktor meditasyon ve spordan sonra sağlıklı bir kahvaltıyı da ihmal etmiyor. Yaban mersini, peynir altı suyu tozu, kabak ve chia tohumlarıyla ilk öğününü yiyor.

KALP VE BEYİN SAĞLIĞINI KORUYAN BESİNLERLE İLK ÖĞÜN

Hyman öğünündeki besinlerin de yararlarına dikkat çekiyor: “Yaban mersini, enflamasyonu azaltan, kan basıncını iyileştiren ve hatta bilişsel gerilemeyi geciktiren antioksidanlarla dolu bir besin. Chia tohumları kalp sağlığını artırabilecek yağ asitleri içerir, kabak tok tutarken kalorisi düşüktür ve kilo alımını önlemeye yardımcı olur, protein tozu ise kasların büyümesini ve bakımını desteklemeye yardımcı olur.”

Hyman, sağlıklı bir yaşam için en önemli şeylerin egzersiz ve sağlıklı yağlar ve bitkiler içeren bir diyet olduğunu söylüyor: “Hiçbir miktarda takviye bunların yerini alamaz.”

SPOR NEDEN ÖNEMLİ?

Hyman rutininde yer alan özellikle spor ve meditasyonun genç kalmak adına son derece önemli olduğunu söylüyor. Bunun bir nedeni de kas kütlesinin, 30’lu yaşlarına ulaşıldıktan sonra her on yılda bir yaklaşık yüzde üç ila sekiz oranında ve 50’li yaşlarda her on yılda bir yüzde 10 ila 15 oranında düşmesi. Kemikler de zayıflar, bu da düşmeleri daha şiddetli hale getirir.

Bu yüzden pek çok uzman yaşlı kişileri kas gücünü artırmak için kuvvet antrenmanları yapmaları için teşvik eder. Birçok araştırma da ağırlık kaldıran yaşlı insanların erken ölüm riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor.

DÜZENLİ MEDİTASYON GENÇLEŞTİRİYOR

Meditasyon ise, hücrelere zarar verebilecek stres hormonlarının seviyelerini azaltarak yaşlanmayı yavaşlatmaya yardımcı olabilir. 2020’de yayınlanan ve Budist rahipleri 18 yıl boyunca takip eden bir araştırma; meditasyon yapanlarda beyin yaşlanmasını yapmayanlara kıyasla yavaşlattığını buldu.

2021’de yayınlanan başka bir analiz ise, düzenli meditasyonun hücrelerde yaşlanma belirtilerini yavaşlattığını öne sürdü.

Hyman’ın rutinleri arasında yer alan soğuk duş ise vücuttaki iltihabı azaltarak hücre hasarını azaltıp yaşlanmayı yavaşlatmaya yardımcı olabileceği görüldü. Uzmanlar, buhar duşunun da kişinin daha genç görünmesine yardımcı olmak için cildi nemlendirerek yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırabileceğini söylüyor.

HEDEFİ 180 YAŞINA KADAR YAŞAMAK

Dr Hyman, şubat ayında yayınlanan ‘Young Forever’ adlı kitabında 180 yaşına kadar yaşamayı hedeflediğini söylüyor: “120, hatta belki 180 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde yaşamayı ve bu hayatın mucizevi armağanının tadını her gün çıkarmayı planlıyorum.”

Hyman, 2004 yılında, Bill Clinton’ın baypas ameliyatının ardından eski başkan için doktor olarak işe alınmıştı.

