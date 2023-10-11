Enfeksiyon riski taşıyor: Vücutta yıkanması ihmal edilen üç bölge

TikTok hesabından alanıyla ilgili bilgilendirici videolar yayınlayan uzman bir dermatolog, dikkat etmediğiniz takdirde yaşamınızı risk altına sokacak bir paylaşım yaptı.

Sozcu.com.tr

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Dermguru isimli hesabından paylaşımlar yapan Dermatolog Lindsey Zubritsky’a göre, düzgün duş almamak sizi potansiyel olarak ölümcül bir enfeksiyonla karşı karşıya bırakabilir.

Dermatologun, “vücudunuzun muhtemelen yeterince yıkamadığınız” üç bölümünü ayrıntılarıyla anlattığı videosu 3 milyondan fazla kez izlendi.

Peki vücutta enfeksiyon riski yaratacak kadar önemli bölgeler hangileri olabilir? İşte uzman dermatoloğun uyarıda bulunduğu 3 önemli yer…

1. KULAK ARKASI

Kulak arkasını yıkamanın en çok ihmal edilen bölge olduğunu söyleyen Zubritsky, “Parmağınızı kulağınızın arkasına koyup kokladığınızda farklı bir koku fark ederseniz veya bir şey hissederseniz, orayı daha fazla yıkamanız gerekir” diye uyardı. Dermatolog; kepek, sebum ve diğer kafa kaynaklı kirlerin sıklıkla orada toplandığını açıkladı.

2. GÖBEK DELİĞİ

Dermatoloğa göre, en çok ihmal edilen ikinci nokta ise göbek deliğidir ve eğer temizlemezseniz, mideniz zorlanabilir. İhmal edildiğinde göbek deliğinde göbek taşı olarak da bilinen omfalolit gelişebilir.

Zubritsky, “Burası ter, döküntü ve biriken kirin toplandığı ortak bir alandır. Eğer yeterince temizlemezseniz, orada o kadar çok döküntü ve kir olacak ki, buna benzeyen bir göbek taşı oluşturacaksınız” diyerek korkutucu bir fotoğraf da paylaştı.

3. TIRNAKLARIN ALTI

“Duş alırken, kirden, döküntüden ve birikintilerden kurtulmak için sert bir fırçayla tırnakların altını temizlemeniz gerekiyor” diyen dermatoloğa göre, bu üç alanı düzgün şekilde temizlememek, birçok antibiyotiğe dirençli bir bakteri olan Metisiline dirençli Staphylococcus aureus’un (MRSA) vücudunuzda barınabileceği anlamına gelebilir.

Uzmanlara göre, tedavi edilmeyen MRSA enfeksiyonları, enfeksiyona, kızarıklığa, ağrıya yol açabiliyor.

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