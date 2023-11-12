Evcil hayvanlarda Covid-19 tehdidi büyüyor

Evcil hayvan sahipleri için endişe verici haber... Bilim insanları, kedileri öldürebilen yeni ve ölümcül bir corona virüsü türü tespit etti.

Sozcu.com.tr

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Bu yıl şimdiye kadar tam 8.000 kedinin canına mal olan tehlikeli bir corona virüsü türü Birleşik Krallık’ta tespit edildi ve uzmanlar bu sayının çok daha fazla artacağından şüphe duyuyor.

Kıbrıs’tan gelen yeni melez türün, kedi popülasyonu üzerinde tehdit oluşturabileceğinden korkan bilim insanları, izole edilmiş taşıyıcı kedi üzerindeki ileri tetkik ve tedavilere devam ediyor.

Her ne kadar bu tür, küresel bir salgına ve dünya genelinde karantinalara neden olan Covid-19 ile bağlantılı olmasa da, bilim insanları bunun hayvanlara özgü bir bir virüste bulunan “genetik parmak izi” ile aynı olduğundan korkuyorlar.​

ÖLÜM SAYISI 300 BİNİ AŞABİLİR

Taşıyıcı kedide bulunan ve aynı zamanda dünya çapında birçok köpek ve kedigilde de bulunan mevcut tür F-CoV-23, Kıbrıs’ta 91 kediye bulaşmıştı.

Ancak uzmanlar gerçek ölüm sayısının 8 binden çok daha yüksek olabileceğine ve hatta 300 bini bile aşabileceğine inanıyor. Kıbrıslı yetkililer, “kedi adası”ndaki salgını kontrol altına almak için acil durum tedbirlerinin alındığını doğruladı.

Daily Mail’in haberine göre, veterinerler ve gönüllüler artık enfekte hayvanları korumak, bakımını yapmak ve hastalığın kedi popülasyonuna daha fazla zarar vermesini önlemek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Dr. Christine Tait-Burkard, kedi popülasyonunda hızla yayılan yeni virüsle ilgili olarak, “Bu yeni virüs kolayca yayılıyor gibi görünüyor ve artık konakçıdaki değişikliklere veya mutasyonlara bağlı değil. Kanıtlarımız, virüsün, tıpkı kedi ve köpek corona virüsü gibi, dışkı yoluyla doğrudan kediden kediye yayılabileceğini gösteriyor.” dedi.

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